د.عبدالسند يمامة يكشف خظوات الإصلاح التشريعي في مصر (فيديو)

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إنه يفضل النظام الرئاسي في الحكم على النظام البرلماني.



وأضاف “يمامة” خلال حواره على فضائية “المحور” مساء اليوم الجمعة، أن النظام الرئاسي مرتبط بشكل أكثر بالشخصية المصرية نهر النيل ومنذ عهد الفراعنة حتى الآن هناك تقدير خاص لرئيس الدولة ورمزيته وكان هذا الأمر موجود في دستور 23 و52، ودستور 1971 حتى جحاء دستور الإحوان في 2012 وأخذ منه دستور 2024.

وأشار “يمامة” إلى أن النظام الرئاسي به توازن بين السلطات فهناك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لكن في النظام الرئاسي فرئيس الجمهورية منصب رمزي ومنصبه أضعف من رئيس الوزراء وأضعف من حزب الأغلبية الذي يستطيع سحب الثقة منه، ولذلك يجب تعديل الدستور وإعادة سلطات رئيس الدولة لسابق عهدها

يجب تعديل الدستور بشأن ما يخص سلطة الفضاء

وأشار إلى أنه يجب تعديل الدستور بشأن ما يخص سلطة الفضاء التي تم النيل منها في تعديلات 2019، لأنها يجب أن تظل مستقلة ومحايدة ولها استقلاليتها بعيدا عن السلطة التشريعية والتنفيذية، فلا يجوز أن يرأس رئيس الدولة مجلس القضاء الذي يضم المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة وأن يعين رؤسائها، فهذا خلل يجب إصلاحه.

وأكد ضرورة عودة الإدارة المحلية الغائبة منذ 10 سنوات لأنها الضلع الثالث في السلطة التنفيذية، ولها دور كبير في الإشراف فكيف ينزع الإشراف المجتمعي الذي تقوم به الإدارة المحلية، لافتا إلى أنه يجب إصلاح الدستور أيضا بشأن مجلس الشيوخ وألا يظل رأيه استشاريا.