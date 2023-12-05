استشاري طاقة متجددة: اهتمام كبير من الدولة بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة

قال المهندس إبراهيم محروس، عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة واستشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، إن التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، خلال الآونة الأخيرة، يشكل خطوة قوية لتعزيز مصادر الطاقة في مصر.

كما أن الطاقة الجديدة والمتجددة يعبر عن أهمية الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، لتحقيق التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا باعتبارها مصادر الطاقة بديلة تكون صديقة للبيئة وإيماناً من الدولة المصرية بأهمية الطاقة المتجددة وحرصها على الدخول في هذا المجال الحيوي، وعملاً للوصول إلى الطاقة المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030، نفذت الدولة العديد من المشروعات التي وضعت مصر في مصاف الدول الناشئة في مجال التنمية المستدامة ومن أكثر الدول التي تعد سوقاً واعداً في استثمارات الطاقة المتجددة.

وأكد محروس أن مصر شهدت طفرة كبيرة في صناعة الطاقة المتجددة والنظيفة والانتباه لها في جميع مجالاتها وأشكالها بداية من استخدام الطاقة الشمسية وعمل أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بأسوان، مروراً بمحطات طاقة الرياح، واستخدام المياه لإنتاج الكهرباء مثل محطات السد العالي ومحطة بنبان، وصولا إلى استخدام الهيدروجين الأخضر الذي دخلت مصر مجاله بقوة خلال الأشهر القليلة السابقة.