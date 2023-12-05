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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الإسماعيلي: نتعامل مع كل مباراة كبطولة منفصلة

حمد ابراهيم المدير
حمد ابراهيم المدير الفني للإسماعيلي

عبر حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي عن بالغ سعادته بتحقيق فريقه الانتصار على حساب البنك الأهلي ،مشبرا إلى أن الفريق كان في حاجة ماسة لحصد الثلاث نقاط بعد غياب خلال اللقاءات الماضية.

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الإسماعيلي يعود لطريق الإنتصارات ويسقط البنك الأهلي بثنائية

وتابع :”نتعامل في كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة ،اللاعبون يتطوروا مع كل مباراة ،المدير الفني إيهاب جلال يتحدث معهم على ضرورة ترجمة الفرص لأهداف لتجنب تكرار سيناريو استقبال الأهداف”.

واختتم تصريحاته :”نشكر الجماهير التي حرصت على مساندة الفريق منذ أول دقيقة فهي لها دور كبير في حصد الانتصار “.

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