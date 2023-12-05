طالبات جامعة أسيوط يشاركن في اللقاء الرياضي "أولمبياد الفتاة الجامعية" بالإسكندرية

أعلنت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط عن مشاركة عدد من طالبات جامعة أسيوط في اللقاء الرياضي الذي يعقد ضمن فعاليات أولمبياد الفتاة الجامعية، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة في محافظة الإسكندرية. وتشمل الألعاب المشاركة في اللقاء كرة الطائرة وكرة القدم وتنس الطاولة والسباحة وألعاب القوى والكارتيه.

تأتي هذه المشاركة تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش، المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، وبمتابعة من الدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة اسيوط لشئون التعليم والطلاب، وبإعداد وإشراف إيهاب رمضان، مدير إدارة النشاط الرياضي بالجامعة، والدكتور حسين محمد وزينب عبد الرحيم من إدارة النشاط الرياضي بالجامعة

وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز الروح الرياضية بين الطالبات واكتشاف المواهب الرياضية النسائية في الجامعة. كما تشكّل هذه الفعالية فرصة للتواصل والتعارف بين الطالبات من جامعات مختلفة عبر البلاد وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرياضة. وتعتبر هذه المشاركة فرصة للطالبات لتعزيز مهاراتهن الرياضية وبناء شخصياتهن عبر المنافسة الرياضية.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات