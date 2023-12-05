مركز رعاية الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسيوط ينظم مسابقة الطالب والطالبة المثالية

نظم مركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط مسابقة الطالب والطالبة المثالية وتهدف هذه المسابقة إلى تكريم الطلاب والطالبات الذين يتميزون بالمهارات الأكاديمية والشخصية والاجتماعية.

تشكلت لجنة تحكيم المسابقة من أعضاء هامين في الجامعة. يترأس اللجنة الدكتور عادل محمد تمام، عميد كلية الزراعة بجامعة أسيوط، ويتمتع بخبرة واسعة في مجال التعليم والأبحاث العلمية.

بجانبه، يشغل الدكتور محمد أحمد العدوي منصب وكيل كلية التجارة بجامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، حيث يتمتع بمعرفة عميقة في تطوير برامج الطلاب ومتابعة تقدمهم الأكاديمي.

كما تضم اللجنة الدكتور أحمد سليمان عبد الراضي، استاذ مساعد بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، الذي يتمتع بخبرة في مجال القانون ويمتلك معرفة رصينة بشؤون الطلاب.

وتكمل اللجنة بوجود أميمة إبراهيم، مديرة إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، التي تحظى بمعرفة واسعة في تنظيم الأنشطة الطلابية ودعم المبادرات الطلابية.

تتمتع هذه المسابقة برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الذي يشجع هذه الفعاليات الطلابية التي تساهم في تنمية قدرات الطلاب وتعزز تفاعلهم في المجتمع.

وتحظى المسابقة أيضًا بدعم من أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة، الذي يؤكد على أهمية تكريم الطلاب والطالبات المثاليين وتشجيعهم على الاستمرار في تحقيق التميز الأكاديمي والشخصي.

وبإشراف عام من الدكتورة مديحة درويش، المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية بالجامعة، تم تنظيم مسابقة الطالب والطالبة المثالية لدعم الطلاب ذوي الاعاقة في الجامعة.

وبتنظيم الدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وتم إعداد وتنفيذ هذا البرنامج. بمشاركة الدكتور جمال الصاوي، المدير الإداري بمركز رعاية الطلاب ذوي الاعاقة بالجامعة، والدكتورة أمنيه فرويز، أخصائية نفسية بنفس المركز.

يشترط في المشاركة في المسابقة أن يكون الطالب أو الطالبة مسجل بجامعة أسيوط ويتميز بالانضباط والتفوق الأكاديمي والانخراط الفاعل في الأنشطة الطلابية.

سيتم تقييم المشتركين بناءً على معايير محددة مثل الأداء الأكاديمي، السلوك والروح الرياضية، المشاركة في الأنشطة الطلابية والتطوعية، والقيادة والإلهام.

وفي الختام، يهدف مركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط من خلال مسابقة الطالب والطالبة المثالية إلى تشجيع الشباب على تقديم أفضل ما لديهم وتكريمهم عن جهودهم الاستثنائية في الجامعة والمجتمع.

جانب من مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية

جانب من مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية

جانب من مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية

جانب من مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية