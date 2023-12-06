متابعة أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع طامية في الفيوم

قام المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، بجولة في شوارع مدينة طامية، تفقد خلالها حالة النظافة العامة والتجميل بشوارع المدينة.

وتابع رئيس المركز أعمال تركيب الانترلوك بعددا من الشوارع الجانبية بمناطق عدة من المدينة ضمن خطة المركز لتطوير وتجميل الشوارع والميادين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بالمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات والمشروعات الجارى تنفيذها، ومتابعة حالة النظافة، وتذليل المعوقات أمام القائمين على تنفيذ أعمال الإنترلوك بالشوارع، والتأكيد على تنفيذ.

أعمال تركيب الإنترلوك بالشوارع الجانبية، بعد الانتهاء من كافة الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة العامة أمام المدارس التى تستضيف لجان الانتخابات الرئاسية القادمة، والتأكد من توفير المرافق وتذليل العقبات أمام المواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.

وخلال جولته تفقد رئيس المركز أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع مدينة طامية ومنطقة المدينة الصناعية، شدد رئيس المركز على الالتزام التام بالمواصفات الفنية لأعمال التركيب، وسرعة إنجاز العمل والانتهاء منه في المواعيد المحددة، تمهيدا للبدء في أعمال تركيب الإنترلوك بالشوارع الجانبية بعد الانتهاء من الشوارع الرئيسية والميادين.

ووجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية القروية، بالمتابعة المستمرة للأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لتذليل المعوقات والصعوبات إن وجدت، وسرعة رفع مخلفات التركيب من الشوارع والمناطق التي يجرى بها العمل، حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المدينة.

وتواصلت أعمال تركيب الإنترلوك بالشوارع ذات المساحات الضيقة فى المناطق الحيوية، فى إطار خطة المحافظة للتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وكذلك إظهار الوجه الجمالي والحضارى للمدينة من خلال أعمال صيانة الشوارع وتركيب الانترلوك بالمناطق الحيوية، وتجميل الشوارع والميادين.

نائب رئيس مركز طامية تتفقد أعمال تركيب الإنترلوك وأعمال النظافة العامة …

وفي ذات السياق قامت المهندسة شيرين محمد نائب رئيس المركز، بمتابعة الأعمال التى يجرى تنفيذها فى عدد من الشوارع وأكدت على ضرورة الالتزام بالمواصفات الإنشائية والاهتمام بنظافة الشوارع والحفاظ عليها، كما أكدت على أهمية المشاركة المجتمعية فى تنفيذ أعمال التجميل والتطوير بالشوارع والحفاظ عليها، مشيرةً إلى أنه سوف يتم تنفيذ أعمال الإنترلوك فى العديد من الشوارع بالمناطق الحيوية بمدينة طامية على مراحل متتالية.