الأهلي يُعلن تجديد تعاقده مع ثلاثي فريق اليد

أكد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي تجديد تعاقد ثلاثي الفريق الأول لكرة اليد رجال، عمر خالد «كاستيلو»، وعمر سامي، وأحمد راضي، لمدة 4 مواسم قادمة.



وفي هذا الصدد قال ، العوضي أن تجديد عقود ثلاثي اليد بالنادي يأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، من أجل الاحتفاظ بالعناصر الأساسية في كل لعبة، لاستمرار المنافسة والفوز بكل البطولات.

وأكد مدير النشاط الرياضي توفير كل متطلبات الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز، لمواصلة تحقيق النتائج المميزة وإسعاد الجماهير من خلال حصد البطولات على كافة الأصعدة خلال الفترة المقبلة.

أهلي 2005 ..

وعلى صعيد كرة القدم ، نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 في تحقيق الانتصار خارج ملعبه على نظيره مودرن فيوتشر، بهدف من دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أسمنت حلوان، لحساب منافسات الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.

وجاء هدف فوز الأهلي خلال أحداث الشوط الأول عبر لاعبه أحمد عابدين، بكرة رأسية تابعها بعد كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة، استقرت في شباك الفريق المنافس.

وخاض فريق الأهلي للناشئين المواجهة بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال - عبد الله بستانجي - معتز محمد - أحمد عابدين.

الوسط: أحمد خالد «كباكا» - يوسف عبد الحفيظ - هشام مصطفى - سيف أيمن - يوسف عفيفي.

الهجوم: محمد رأفت.