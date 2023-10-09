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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

سامح الصريطي يكشف أسرارًا فنية وشخصية في "واحد من الناس".. الليلة

سامح الصريطي
سامح الصريطي

في حلقة فنية خاصة يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الفنان القدير سامح الصريطي وابنته ابتهال، مساء اليوم الإثنين في تمام العاشرة مساءً في برنامج "واحد من الناس” على شاشة الحياة.

 

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سامح الصريطي يفتح قلبه لـ"واحد من الناس".. الإثنين

ومقرر أن تتناول الحلقة العديد من الأسرار والكواليس الخاصة حول مسيرة الفناة سامح الصريطي الفنية وحياته الخاصة، وعن المفاجأة في بدايته الفنية وهي قيامه بالغناء مع فرقة أنغام الشباب ولكنه لم يستمر في الغناء، وعن أول عمل له أمام العملاق محمود مرسي في مسلسل "رمضان والناس "، والعديد من الأعمال الدرامية والتاريخية.

 

كما يتحدث عن والده وشارك فى ثورة 1919 واتعرض للموت مرتين ؟ وعلاقته بأمه، كما يتحدث عن أصعب المشاهد واللحظات التي عاشها وتعرضه لهجوم من السوشيال ميديا وإتهامه بأنه وضع زوجته الفنانة الراحلة نادية فهمى فى احدى دور رعاية المسنين؟ كما يتحدث عن تجربته الصعبة والمرض الذي أحل به في آخر سنتين.

 

وفي نفس الحلقة تتحدث الفنانة ابتهال الصريطي عن أعمالها الفنية ، وبدايتها من خلال الغناء ومشاركته في عروض ساقية الصاوي ، واول مرة تقف على خشبة المسرح فى مسرحية ( ياعزيز عينى ) ، وعن شخصيتها بمسلسل سابع جار ، واكتر عمل تحبه لوالدها، كما تغني دويتو غنائي مع والدها خلال الحلقة.

 

معلومات عن سامح الصريطي

ممثل مصري، حصل على البكالوريوس في التجارة، عمل بمسارح الدولة كعضو فى فرقة (أنغام الشباب) بالمسرح الغنائي، كما مارس الغناء، وعمل فى التلفزيون والسينما بجوار عمله في المسرح، ومن مسرحياته (الحب بعد المداولة، عطشان ياصبايا، تذكرة للجنة، زي ما تحب، نجوم الظهر، عالم كورة كورة، شغل أراجوزات، أحلام الفرسان، ذات الهمة)، ومن مسلسلاته (رمضان والناس، هي والمستحيل، حتى لا يختنق الحب، ليالى الحلمية، أميرة في عابدين، يتربى في عزو)، ومن أفلامه (ملاكي إسكندرية، خيانة مشروعة، الرهينة، شارع 18، حين ميسرة).

 

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