سلسلة ندوات لطلاب كليات جامعة أسيوط بعنوان "مصر تنتخب.. حق الشباب وواجبهم"

مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط

تنظم إدارة التثقيف السياسي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، بالتعاون مع مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، سلسلة من الندوات لطلاب كليات جامعة أسيوط بعنوان "مصر تنتخب .. حق الشباب وواجبهم في الانتخابات الرئاسية"

تم تنظيم الندوات بمختلف كليات الجامعة لضمان وصول المعلومات والمادة العلمية لأكبر عدد ممكن من الطلاب. يتم تناول مواضيع متعددة تتعلق بالانتخابات الرئاسية وحقوق الشباب وواجباتهم في المشاركة السياسية. تشمل المواضيع معنى الديمقراطية، دور الشباب في العملية السياسية، الإجراءات الانتخابية، وأهمية المشاركة الفعالة للشباب في اختيار رئيس البلاد وتتضمن هذه الفعاليات عشرين ندوة لكل كليات جامعة أسيوط، وتمت في كليات التجارة والتربية وكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية وكلية الآداب

تهدف هذه الندوات إلى زيادة الوعي السياسي لدى الشباب الجامعي وتعزيز دورهم في العملية الانتخابية القادمة. تتضمن الندوات محاضرات من قبل خبراء في مجال السياسة والشباب والديمقراطية، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية ومناقشات جماعية.

تم تنفيذ أول ندوة توعوية في قاعة الدكتور عبد الحميد بكلية التجارة، بحضور الدكتور عبد السلام نوير كمحاضر للندوة والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط. وعُقدت الندوة الثانية في قاعة الدكتور محمد رجائي الطحلاوي بكلية التربية، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، والدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية بجامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية بجامعة أسيوط لشؤون البيئة. وكان الدكتور محمد أحمد عدوي حاضرًا في هذه الندوة.

وعقدت الندوة الثالثة في كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بجامعة أسيوط بحضور الدكتور محمد أحمد عدوي، مدير مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، والدكتور دينا ممدوح، عميد كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بجامعة أسيوط، والدكتور صلاح فتوح، وكيل كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بجامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا، والدكتور طارق أبو المجد، وكيل كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بجامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب. وحضر الدكتور عبد الله فيصل، أستاذ بكلية التجارة بجامعة أسيوط قسم العلوم السياسية، وسط حضور كبير من الطلاب، وتم توزيع جوائز نقدية للطلاب المتميزين في المعلومات السياسية.

وعقدت الندوة الرابعة من الندوات التوعوية لطلاب جامعة أسيوط في كلية الآداب بحضور الدكتور مجدي عبد الجواد علون، عميد كلية الآداب بجامعة أسيوط. وحضر الدكتور محمد أحمد عدوي، وكيل كلية التجارة بجامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، ومدير مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، والدكتور رحاب الدخلي، رئيس قسم الإعلام والمستشار الإعلامي لرئيس جامعة أسيوط. وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وأحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب. وتحت إشراف الدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور محمد أحمد عدوي، مدير مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط. وتم التنفيذ والإعداد بواسطة أحمد شعبان، مدير إدارة نشاط التثقيف السياسي بجامعة أسيوط.

من المتوقع أن تساهم هذه الندوات في تعزيز الوعي السياسي للشباب وزيادة مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية. كما ستعزز هذه الفعاليات الحوار والتفاعل بين الطلاب والمحاضرين وتعزيز الروح الديمقراطية في الجامعة. تأتي هذه الندوات كجزء من جهود الجامعة لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية والتثقيف السياسي بين طلابها، بهدف صقل الوعي السياسي وتحفيز الشباب على الاهتمام بالشأن العام والمساهمة في تطوير المجتمع.

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات