حملة مواطن بالخارج تحث المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

استكمالا للدور الذي قامت به خارج مصر في حشد المواطنين المصريين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم، قام منسقو حملة مواطن في الخارج ببث مواد إعلامية متنوعة لحث المصريين في الداخل لضرورة ممارسة حقوقهم الديمقراطية والمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها أيام 10 و11 و12 في الداخل بعدما أقيمت في الخارج يوم 1 و2 و3 من شهر ديسمبر الجاري.

وقال نصر مطر منسق عام حملة مواطن لدعم مصر في الخارج أن الدور الرائع الذي قامت به الحملة في خارج مصر والذي كان سببا من أسباب هذه المشاركة الكبيرة من أبناء مصر في الخارج في العملية الانتخابية والتي شاهد فيها العالم أجمع بأم عينه طوابير الناخبين أمام السفارات والقنصليات المصرية في خارج مصر لتخرج العملية الانتخابية بهذا المشهد البديع الذي أدهش العالم أجمع, هذا الدور يحملنا مسؤولية أخرى وهي حث أبناء الوطن في الداخل لإكمال المشهد بالنزول بكثافة والمشاركة في هذا الحدث الوطني التاريخي.



وأكد مطر أن الزملاء في حملة مواطن لدعم مصر في الخارج رحبوا بكل حماس بالدور الاستكمالي الذي وجهناهم إليه بضرورة الوقوف صفا واحدا مع أبناء الشعب المصري في الداخل وذلك حتى تخرج العملية الانتخابية في أبهى شكل وأعظم صورة يليقان بمصر: الدولة العريقة والشعب العظيم والقيادة الحكيمة.



ومن جانبه قال بهجت العبيدي المتحدث الرسمي باسم حملة مواطن بالخارج أن منسقي حملة مواطن في كل البلدان وجميع المدن يدركون الأهمية القصوى للمشاركة في الانتخابات ولذلك فإنهم يستمرون في بذل أقصى جهد من أجل أن يواصل أبناء مصر في الداخل ما بدأه أشقاؤهم في الخارج والمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية.



وأضاف بهجت العبيدي أنه من أجل ذلك فإن أعضاء حملة مواطن المنتشرين في كل بقاع العالم قد قاموا، بناء على توجيه من المنسق العام نصر مطر، بتسجيل مقاطع فيديو قصيرة يحثون بها أبناء مصر في الداخل على ضرورة الخروج والتوافد بقوة على صناديق الاقتراع وذلك لإرساء الحياة الديمقراطية من ناحية واستكمال البناء والتنمية من ناحية أخرى والحفاظ على الأمن القومي والإقليمي من ناحية ثالثة.