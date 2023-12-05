جامعة أسيوط تستعد للمشاركة في اللقاء الرياضي لذوي الهمم "بارالمبياد الجامعات المصريه"

في إطار الاستعداد للمشاركة في اللقاء الرياضي لطلاب ذوي الإعاقة، الذي ينظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت مسمى "بارالمبياد الجامعات المصرية"، يقوم مركز رعاية طلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط بالتعاون مع إدارة اللياقة البدنية في الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط بتدريب الطلاب في الألعاب التالية خلال العام الدراسي 2024/2023.

تستمد هذه الأنشطة دعمها من رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور أحمد عبد المولى وبإشراف الدكتورة مديحة درويش، المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبتنسيق من الدكتورة أمنية محمد أبراهيم عبد القادر، مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الاعاقة بالجامعة، وبإعداد وتنفيذ من الدكتور جمال الصاوي، المدير الإداري بنفس المركز، وبإشراف الدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط.

تشمل الألعاب التي سيتم تدريب الطلاب عليها لعبة كرة الجرس للمكفوفين، وتستهدف هذه اللعبة طلاب الجامعة الذين يعانون من ضعف أو فقدان البصر. تعتبر هذه اللعبة ممتعة ومفيدة، حيث يعتمد المشاركون على حاسة السمع واللمس لمتابعة الكرة التي تحتوي على جرس داخلها، ويقومون بتسديدها وتحريكها لتحقيق الأهداف.

تعد لعبة كرة الجرس من ألعاب الكرة الطائرة المعدلة، حيث يتم تثبيت جرس في وسط الملعب وتكون الكرة مجهولة الاتجاه. يتعاون اللاعبون المكفوفون في التقاط الصوت الناتج عن تحرك الكرة ويحاولون ضربها وإعادتها باتجاه الفريق الآخر. تساعد هذه اللعبة المكفوفين على تعزيز مهاراتهم الحركية والتواصل الجماعي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تدريب الطلاب في ألعاب القوى، وتهدف هذه الألعاب إلى تعزيز القدرات البدنية والرياضية للطلاب ذوي الإعاقة. سيكون الاستعداد لهذه الألعاب مخصصًا للطلاب والطالبات الذين يعانون من إعاقات بصرية وحركية وسمعية والطلاب ذوي القصر القامة. سيتم توفير التدريب اللازم لهؤلاء الطلاب في جميع الفئات، بغرض استعدادهم للمنافسة في البارالمبياد الجامعي المصري.

وتم تقديم مجموعة أخرى من الألعاب المخصصة للطلاب والطالبات ذوي الاعاقة. بدأ من لعبة القوى التي تضمنت ألعاب مختلفة مثل رمي القرص والجلوس الزغب ورمي الرمح. أما لعبة السباحة، فتعكس الروح المنافسة وتشجع الطلاب على تحسين قدراتهم الحركية في الماء بالإضافة إلى تعزيز التحمل والقوة البدنية.

ويأتي في القائمة أيضًا لعبة تنس الطاولة التي تتطلب مهارات حركية وردود فعل سريعة، وتعمل على تشجيع الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة على تطوير قدراتهم في هذه اللعبة التنافسية.

أما لعبة رفع الأثقال، فتعتبر تحديًا يجمع بين القوة البدنية والتحكم الحركي والتنافس، وتشجع الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة على تحقيق إنجازات شخصية وتحقيق أقصى إمكاناتهم.

تهدف جميع هذه الأنشطة الرياضية إلى تعزيز الاندماج المجتمعي وتقديم الدعم اللازم للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة. إن توفير مثل هذه الفرص يمكن الطلاب والطالبات من تجاوز التحديات والعمل على تطوير مهاراتهم في بيئة تفهم وتقدر احتياجاتهم الفردية.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على أهمية تشجيع ودعم الرياضة لدى الطلاب ذوي الإعاقة، وتعزيز دور الجامعة في تنمية مهاراتهم الرياضية والجسدية. من المتوقع أن يساهم الاستعداد والتدريب المكثف في رفع مستوى الأداء الرياضي لهؤلاء الطلاب، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم. كما سيمكنهم المشاركة في التحديات الرياضية الجامعية وتحقيق نجاحات وإنجازات رياضية مميزة.

يعمل فريق التدريب من خلال المركز والإدارة على توفير كافة الإمكانيات التدريبية والتأهيلية اللازمة للطلاب، بالإضافة إلى التوجيه والارشاد الفني اللازم لهم. يهدف هذا العمل المشترك بين المركز والإدارة إلى تحقيق أفضل النتائج في الأداء الرياضي وتمكين الطلاب من الاستفادة الكاملة من فوائد الرياضة.

ويعكس هذا النشاط الرياضي لطلاب جامعة أسيوط الاهتمام المتزايد في مجال رعاية طلاب ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضة. بالإضافة إلى الجوانب الصحية والبدنية، تلعب الرياضة دورًا هامًا في تعزيز الثقة والتواصل الاجتماعي لدى الطلاب ذوي الإعاقة، وتعزيز شعورهم بالانتماء والتحفيز.

جانب من استعدادات الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسيوط

جانب من استعدادات الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسيوط

جانب من استعدادات الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسيوط

جانب من استعدادات الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسيوط

جانب من استعدادات الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسيوط

جانب من استعدادات الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسيوط

جانب من استعدادات الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسيوط