ندوات توعوية "من أجل وطنك شارك في الانتخابات" بكليتي التمريض والحقوق بأسيوط

"حقوق أسيوط" تنظم

شهدت كليتي التمريض والحقوق بجامعة أسيوط انعقاد ندوة "من أجل وطنك .. كن إيجابياً وشارك في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024" تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، والدكتور رجب محمد الكحلاوي أستاذ ورئيس قسم القانون العام بالكلية، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الانتماء والولاء للوطن يعد شرطًا أساسيًّا لتحقيق الإنجازات والنجاحات، وأن التنمية الشاملة، تطلب مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، والنزول والإدلاء بأصواتهم الانتخابية، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون لهم دور إيجابي في بناء مجتمعهم بشكل بارز من خلال المشاركة في الحياة السياسية.

شهدت ندوة كلية الحقوق حضور الدكتور أحمد عبد المولى، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتسلما دروع الكلية تقديراً لجهودهما في دعم الأنشطة الطلابية الهادفة.



وخلال كلمته أكد الدكتور أحمد عبد المولى على أهمية المواطنة الفعالة، والتي تعني اهتمام المواطن بالشأن العام، والحرص على المصلحة العامة، وترسيخ قيم المطالبة بالحقوق، والمشاركة في الانتخابات الوطنية، من خلال الأطر السياسية والدستورية والقانونية التي توفرها الدولة لترسيخ قيم ممارسة وتفعيل المواطنين لهذه الحقوق.

وعقدت الندوة بكلية التمريض تحت رعاية الدكتورة سماح عبد الله عميدة كلية التمريض، وبحضور الدكتورة فاطمة رشدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة إيمان غدير، أمين عام الكلية، حيث حاضر فيها الدكتور أحمد سليمان الأستاذ المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق، والدكتور مصطفى السنوسي المعيد بالكلية.

تناولت الندوة عددًا من المحاور أبرزها إجراءات الانتخابات الرئاسية، ومراحلها الزمنية، بدايةً من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة، وحقوق المواطنين في الترشح والانتخاب، وكيفية تنظيم القانون لهذه الحقوق، وذلك بهدف رفع الوعى السياسى لدى أبناء الجامعة من الطلاب، حيث تعد أصوات الشباب عاملا أساسيا فى دفع قاطرة التنمية في البلاد فى المرحلة القادمة، وقد تم اختيار شعار "كن إيجابياً وشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، لما يحمله من تحفيز للشباب لأداء واجبهم الوطني، لأن أصواتهم أمانة تجاه الوطن والأجيال القادمة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة