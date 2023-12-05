متحدث "اليونيسف": يجب وقف قصف الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال في غزة فورًا

أكد جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة "اليونيسف"، أن الوضع بالنسبة للأطفال في قطاع غزة مأساوي وملايين الأشخاص نزحوا من القطاع، موضحًا أن القانون الدولي يحتاج هؤلاء الأطراف أن يقوموا بعملهم الصحيح، وهذا لن يحدث، مشددًا على أن هناك العديد من الخروقات للقانون الدولي.

وأشار "إلدر"، خلال حواره مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إلى أننا نحتاج في قطاع غزة إلى وقف إطلاق النار أولًا، موضحًا أن نحتاج أن نُظهر معاناة الأطفال في غزة لنظهر للعالم المعاناة التي يعيشها المدنيين في قطاع غزة، منوهًا بأن يجب وقف قصف الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال في غزة فورًا.

وأوضح أنه منظمة اليونيسف ليس لديها القوة لوقف تلك الحرب على قطاع غزة، ولكن القوة لدى أمريكا والأحزاب والأطراف القوية ويجب أن يسمعوا صوتهم إلى العالم، مشددًا على أن الأمم المتحدة وسكرتير العام لهم كان يفعل كل ما بوسعه من اليوم الأول ورغم ذلك عمليات القتل داخل غزة تستمر، منوهًا بأنه يجب على كل قائد في هذا العالم أن يتفهم المعاناة البشعة التي يواجهها الأطفال.

وتابع: "يجب على كافة الأطراف احترام القانون الدولي وأن يتم وقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة"، مشددًا على أن استمرار هذا الوضع في غزة يجعلنا نبعد عن الحلول السلمية والأمن لهؤلاء الأطفال، موضحًا أن ما في وسع اليونيسف هو التأثير الكلامي والندوات والمؤتمرات وليس بالأسلحة.

استهداف المسعفين

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقذيفة مدفعية مُحيط تواجد سيارتي إسعاف في منطقة "ام الظهير" جنوب دير البلح أثناء نقل شهداء وجرحى من المكان.

وذكرت الجمعية، في بيان صحفي مقتضب، أن القصف أسفر عن إصابة أحد المسعفين و تضرر السيارتين.

من جانبه، قال مدير عام وزارة الصحة بقطاع غزة الدكتور منير البرش، إن هناك 108 شهداء وعشرات المصابين في مستشفى "كمال عدوان" شمال القطاع والذي يتعرض للحصار من قبل قوات الاحتلال بالدبابات وبالقناصة الذين يطلقون النار على كل من يتحرك.

وأكد البرش أن هناك أكثر من 7 آلاف نازح داخل المستشفى مُعبرًا عن مخاوفه من مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال بالمستشفى مثلما فعل مع مُستشفيي "الشفاء" و"الإندونيسي" مشيرا إلى أن الطواقم الطبية لم تستطع إجراء أي عملية جراحية بالمستشفى وانقطاع التيار الكهربائي فاقم من الأزمة، مُشددًا على ضرورة إدخال الوقود والمستشفيات الميدانية والمساعدات الطبية.