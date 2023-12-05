على خطى المطاعم| طريقة عمل ساندوتش البرجر بصوص المشروم

ساندوتش البرجر بصوص المشروم من الأكلات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها كوجبة غذاء سريعة وصحية، وفيما يلي نقدم لك طريقة صنعها على خطى المطاعم.

ساندوتش البرجر بصوص المشروم

طريقة عمل ساندوتش البرجر بصوص المشروم

المقادير

- مقادير صوص المشروم :

المشروم : علبة (طازج ومقطع حلقات)

البصل : 1 حبة (مقطع جوانح)

مرق اللحم : ملعقة كبيرة (بودرة)

الماء : 3 ملاعق كبيرة

الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- لحم مفروم : نصف كيلو (قليل الدهن)

- توست : شريحة (مفروم)

- بياض البيض : 1 حبة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- طماطم : 1 حبة (مقطعة شرائح)

- خس : كوب (مقطع شرائح)

- البصل : 1 حبة (مقطع حلقات)

- جبنة : حسب الرغبة (شرائح)

طريقة التحضير

في وعاء عميق ضعي اللحم المفروم، والتوست المفروم، وبياض البيض، وبودرة البصل، والملح، والفلفل الأسود، واخلطي المكونات جميعها مع بعضها البعض.

قومي بتشكيل الخليط إلى أقراص وضعي بين كل قرص ورقة زبدة، ثم أدخليها إلى الثلاجة لحوالي ساعة ونصف.

في مقلاة مدهونة بالقليل من الزيت النباتي ضعي أقراص اللحم وقلبيها على نار هادئة من الجهتين حتى تنضج.

لتحضير صوص المشروم: ضعي الزيت في مقلاة على النار ثم أضيفي البصل وقلبي حتى يذبل، ثم أضيفي حلقات المشروم وقلبي لعدة دقائق، ثم أضيفي صوص اللحم البودرة والماء وقلبي المكونات جيداً، ثم ضعيه جانباً.

حضري الساندويشات بوضع أقراص اللحم، وصوص المشروم، وحلقات البصل، والخس، والطماطم، وشرائح الجبن، ثم قدميها.