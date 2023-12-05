رئيس COP28: مجموعة عمل التمويل المستدام تدعم استراتيجية الحياد المناخي بالإمارات

قال الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيس مؤتمر الأطراف COP28، إن مجموعة عمل التمويل المستدام في الامارات تلعب دورا أساسيا في دعم أجندة التمويل المستدام.

وأضاف “الجابر” تعليقا على إصدار أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام بدولة الإمارات، البيان الثال، أن هذا البيان للمجموعة قد جاء ليؤكد على الجهود المشتركة التي بذلها الأعضاء كافة لإنشاء إطار متكامل للحوكمة والإفصاح والمبادئ التي من شأنها تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات للتمويل المستدام.

التمويل المستدام

وأشار رئيس “COP28”، إلى أنه لا شك بأن هذه هي الركائز الأساسية التي ستدعم اللوائح المتعلقة بالاستدامة والتي من شأنها تسريع وتيرة تطوير منظومة متكاملة للتمويل المستدام في الدولة.

تمويل مؤتمر الأطراف COP28

وواصل: “يعزز هذا التقدم مكانة دولة الإمارات مركزا رائدا للتمويل المستدام ويؤكد على دورها كممثل لأجندة التمويل لمؤتمر الأطراف COP28 ، لافتا إلى أن كل هذه الجهود تأتي في إطار سعينا للمضي قدماً نحو دفع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي”.

جدير بالذكر أن مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات قد تأسست في العام 2019، بهدف دعم جهود تطوير قطاع التمويل المستدام في الدولة وتعزيز التعاون التنظيمي بين السلطات الإماراتية بشأن الممارسات والأطر القادرة على تمكين القطاع المالي من تحقيق هذا الهدف.

ويأتي البيان الثالث بناءً على البيانين التأسيسيين لعامي 2021 و2022، واللذين حدّدا ثلاثة أهداف أساسية هي، تعزيز حوكمة الشركات بالتركيز على الاستدامة وإدارة المخاطر المالية المناخية "مسار العمل الأول" وتعزيز الشفافية من خلال إعداد تقارير الاستدامة “مسار العمل الثاني” والمساهمة في صياغة تصنيف التمويل المستدام الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة “مسار العمل الثالث”.