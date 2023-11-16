المنطقة الخضراء ل "28 cop" تحول سياسة العمل المناخي لنتائج ملموسة

تعد المنطقة الخضراء هي مساحة تديرها وتقدمها رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

تغير المناخ

وبالتزامن مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في الإمارات، سيتم الكشف في الأيام المقبلة عن مساعدة الزوار على تعظيم خبرتهم والمشاركة في حوار هادف، لمعالجة تغير المناخ على المستوى الفردي.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة الخضراء، ستكون بمثابة المحور المركزي للعمل وسترحب بجميع الحضور، وسيكون مفتوحًا أمام القطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام والشباب والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى المندوبين وضيوف المنطقة الزرقاء التي تديرها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمدة أسبوعين، وستكون المنطقة الزرقاء مفتوحة أمام مندوبي الأحزاب والمراقبين المعتمدين وستستضيف المفاوضات الرسمية.

المنطقة الخضراء

وذكر التقرير أن المنطقة الخضراء، ستكون بمثابة مساحة بحيث يمكن للعمل الجماعي أن يحول سياسة المناخ إلى نتائج ملموسة، ومن خلال اتباع نهج شامل، فإنه سيعمل على تسريع تحول الطاقة، بناءً على إرث قيادة المبادرات المؤثرة وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وتتمثل مهمة COP28 في المنطقة الخضراء في ترجمة الرؤى والأفكار إلى تأثير مفيد، كما ستوفر المراكز المخصصة في جميع أنحاء مدينة إكسبو دبي للأفراد المهتمين بالمناخ فرصًا للحصول على الإلهام والتعلم وتطوير مهارات جديدة والتعاون، من أجل المشاركة في إيجاد الحلول المناخية وتسريعها.

وتشمل مساحات الاكتشاف، منطقة خضراء، والتي تقع في مدينة إكسبو دبي، بجوار المنطقة الزرقاء، سيتم تشغيل المنطقة الخضراء في الفترة ما بين الخميس 30 نوفمبر والثلاثاء 12 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى منطقة الطعام المخصصة بتناول الحضور للطعام.