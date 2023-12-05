عاجل
مصير رهائن الاحتلال بعد إغراق أنفاق غزة.. محلل إسرائيلي يكشف (شاهد)
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المتحدث باسم اليونيسيف يصف الوضع الإنساني للأطفال في قطاع غزه بـ"المرعب"

منظمة الأمم المتحدة
منظمة الأمم المتحدة

وصف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، جيمس إلدر، الوضع الإنساني للأطفال في قطاع غزة بـ "المرعب والمروع"، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأطفال يقتلون بسبب القصف الإسرائيلي المستمر الذي لا يتوقف.

 

txt

موسكو وطهران تشددان على ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة

txt

متحدث "اليونيسف": يجب وقف قصف الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال في غزة فورًا

 

وقال المتحدث  في اتصال هاتفي لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الثلاثاء إن هناك ملايين من الأشخاص نزحوا من قطاع غزة بسبب النقص الكبير في الطعام، كما أنهم يواجهون تهديدا جراء القصف الإسرائيلي المستمر والأمراض المنتشرة على الأرض، واصفًا الوضع بـ"المروع، وأنه يزداد سوء.

ودعا إلى الاستمرار في الضغط؛ لوقف الحرب بسبب كم الدمار الهائل في قطاع غزة.

مواد متعلقة

موسكو وطهران تشددان على ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة

متحدث "اليونيسف": يجب وقف قصف الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال في غزة فورًا

الوضع في غزة يأخذ منحى أكثر خطورة منذ خرق الهدنة.. فيديو

نميرة نجم: أمريكا تمول الإبادة الجماعية في غزة ب ١٤.٥ مليار دولار

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تدعو إلى حلول مبتكرة للصناعة
الجريدة الورقية