للانش بوكس.. طريقة عمل ساندوتش تركي بالأفوكادو

ساندوتش تركي بالأفوكادو من الأفكار اللذيذة التي يمكنك تحضيرها لأولادك كوجبة إفطار تمدهم بالفيتامينات والطاقة، وتشعرهم بالشبع، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

ساندوتش تركي

طريقة عمل ساندوتش تركي بالأفوكادو

المقادير

- الأفوكادو : 2 حبة (مقشر ومقطع أنصاف)

- صدر تيركي : 4 شرائح

- الثوم : فصّان (مهروس)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ربع كوب

- طماطم : 2 حبة (مقطعة حلقات)

- جبن موزاريلا : 2 كوب (مبشور)

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

- خبز التوست : 8 شرائح

طريقة التحضير

اهرسي الأفوكادو واخلطيه مع الثوم في محضرة الطعام ثم تبليه بالملح والفلفل.

أضيفي زيت الزيتون للمزيج بالتدريج أثناء الخلط.

أضيفي جبن الموزاريلا وقلبي حتى تتمازج المكونات.

ادهني التوست بالزبدة ووزعي عليه الخليط ثم ضعي شرائح الطماطم والتيركي وأغلقي بشريحة ثانية من التوست.

سخني مقلاة على نار منخفضة وحمصي الساندويشات لمدة دقائق من الجهتين لتصبح ذهبية وتذوب الجبنة وقدميها.

فوائد تناول الأفوكادو

يحمي العين

يحتوي الأفوكادو على المواد الكيميائية النباتية نفسها الموجودة في أنسجة العين، وهما اللوتين والزياكساتثين التي توفر الحماية المضادة للأكسدة من ضرر قد يلحق بالعين، بما في ذلك الأشعة البنفسجية. كذلك تساعد الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة فيه على امتصاص مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون.

تخفيض الدهون الضارة

وفق دراسة أجراها باحثون في جامعة "إلينوي" الأميركية سنة 2021، فإن تناول النساء ثمرة أفوكادو يوميا، ساعدهن على خفض كمية دهون البطن العميقة، هذا إلى جانب تنزيل مستويات الكوليسترول الضار.

يساعد على خفض الوزن

يشير البعض إلى أنّ فاكهة الأفوكادو مرتفعة السعرات الحرارية، لكن من الغريب أنّ البعض يذكر فوائد الأفوكادو فيما يتعلق بخفض الوزن، وذلك لأن تعد هذه الثمرة غنية بالدهون والألياف التي تساعدك على الشعور بالشبع وبالتالي تقلل استهلاك الكثير من السعرات الحرارية. في هذا السياق، أكّدت دراسة شملت 345 شحصاً أنّ تناول الألياف كان من أكثر المؤشرات تأثيراً على وزن الجسم.

يقي من السرطان

يحتوي الأفوكادو على مستويات عالية من المواد الكيميائية والكاروتينات ذات الخصائص المضادة للسرطان، حيث أظهرت مراجعة عام 2013 تأثير الأفوكادو الإيجابي على سرطان الثدي والفم والحلق.