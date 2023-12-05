جامعة أسيوط تشجع السياحة الداخلية بزيارة لمعهد فؤاد الأزهري ودير العذراء بدرنكة

نظمت وحدة تنمية وتنشيط السياحة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط زيارة سياحية لمعهد فؤاد الأزهري ودير السيدة العذراء بدرنكة. بمشاركة العديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، تأتي هذه الزيارة بعد نجاح ورشة التوعية والتثقيف السياحي التي أُقيمت لطلاب كلية الحقوق بجامعة أسيوط.

تم تنظيم الزيارة برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. وتم تنظيمها تحت اشراف عام من الدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، والدكتور رجب الكحلاوي، وكيل كلية الحقوق بالجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط. وتم إعداد وتنظيم وتنفيذ هذه الزيارة بواسطة هبة حجازي مسئولة تنمية وتنشيط الوعي السياحي بجامعة أسيوط. وتحت إشراف تنفيذي لعمرو الشيخ عبد الرحيم وحدة تنمية وتنشيط السياحة وفريال محمد أحمد وحدة تنمية وتنشيط السياحة وأسماء أبو الغيط وحدة العلاقات العامة والإعلام.

تهدف هذه الزيارة السياحية إلى توفير فرصة للطلاب للاستمتاع وتوسيع ثقافتهم السياحية والتعرف على التراث الثقافي والديني في منطقة بدرنكة المثيرة للإعجاب. وقد قامت وحدة تنمية وتنشيط السياحة بتخطيط وتنظيم برنامج شيق ومنوع يشمل زيارة لمعهد فؤاد الأزهري، المرجع الثقافي والديني الهام في جمهورية مصر العربية، ودير السيدة العذراء الذي يُعتبر واحدًا من أقدم الأديرة في المنطقة.

تم استقبال طلاب كلية الحقوق بجامعة أسيوط في معهد فؤاد الأزهري حيث تم توجيه كلمة من قبل رئيس الجامعة وعدد من العلماء المشهورين في الجمهورية. تمت مناقشة الأهداف والأهمية الثقافية لهذه الزيارة وكذلك تقديم بعض المعلومات والتوضيحات حول التراث الثقافي في المنطقة.

ثم انتقل الطلاب إلى دير السيدة العذراء بدرنكة حيث تم تنظيم جولة مفصلة للتعرف على تاريخ الدير ومكوناته المعمارية الفريدة. وقد قامت الأكاديمية المرافقة بشرح مفصل للأماكن المقدسة والرموز والتحف الثقافية الموجودة داخل الدير.

تعتبر هذه الندوة والزيارة السياحية فرصة قيمة لتثقيف الطلاب وتعزيز الوعي الثقافي السياحي لديهم. إن تعرض الطلاب للتراث الثقافي الوطني والديني يساهم في بناء قاعدة ثقافية قوية وتعزيز التواصل بين الأديان والثقافات المختلفة في مصر. هذا يعزز فهمهم وتقديرهم للعمق التاريخي والثقافي لبلدهم.

بموجب تلك التجربة الناجحة، تعتزم وحدة تنمية وتنشيط السياحة في الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط تنظيم المزيد من الندوات والزيارات السياحية للطلاب في المستقبل. تسعى الوحدة إلى توفير فرص تعليمية وتثقيفية للطلاب لاكتشاف وتعزيز الثقافة السياحية المحلية، وتعزيز دور الجامعة في تطوير السياحة والتراث الثقافي في المنطقة.

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة