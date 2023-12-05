الشباب والرياضة تدعم الاتحاد المصري لتنس الطاولة ونادي بورسعيد الرياضي

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعم الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وذلك نظير مشاركته في بطولة العالم للناشئين بسلوفينيا، في إطار دعم الوزارة لسفرالبعثات الرياضية الخارجية، في المنافسات العالمية والقارية.

أكد وزير الشباب والرياضة، حرصه الدائم على متابعته المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، تنسيقًا مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.

كما وافق وزير الشباب والرياضة علي صرف دعم إضافي لنادي بورسعيد الرياضي، للصرف علي النشاط الرياضي، في إطار دعم النشاط الرياضي بالأندية الرياضية والجماهيرية، وتذليل كافة العقبات أمام الهيئات الرياضية.