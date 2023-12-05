ارتفاع قتلى الانهيارات الأرضية بتنزانيا إلى 68 ضحية

قال مسؤول إقليمي، إن عدد قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في شمال تنزانيا ارتفع إلى 68 قتيلا يوم الاثنين في الوقت الذي يبحث فيه عمال الإنقاذ عن ناجين محاصرين.

وجرفت الأمطار الغزيرة في مطلع الأسبوع المركبات وأسقطت المباني في بلدة كاتيش الواقعة على سفح التل على بعد 300 كيلومتر (185 ميلا) شمال العاصمة دودوما.

وأظهرت صور بثها التلفزيون أنقاضا من المنازل، بما في ذلك الأثاث، متناثرة في الشوارع، مع تعطل الطرق الرئيسية وخطوط الكهرباء وشبكات الاتصالات.

قالت المفوضة الإقليمية كوين سينديغا، إن لقد اختتمنا أمسيتنا بمقتل 68 شخصا وعمليات الإنقاذ مستمرة.

وأشاد رئيس الوزراء التنزاني قاسم مجاليوا، يوم الاثنين، بالضحايا خلال حفل أقيم في كاتيش لتسليم رفاتهم إلى عائلاتهم.

وأضاف "نعتقد أننا سننتشل المزيد من الجثث، موضحًا بأن 116 شخصا أصيبوا في الكارثة.

وكانت عمليات البحث والإنقاذ جارية بمساعدة الجيش حيث يخشى أن يكون الناس مدفونين في الوحل السميك.

وقال باسكال باولو أحد السكان المحليين إن كل شيء جرفته المياه في السوق الذي كان يعمل فيه.

وأوضح جيمس غابرييل، الذي كان يعمل أيضا في السوق، إن أقاربه مفقودون وإن البحث كان "مرهقا للغاية".

وقالت إستر بوهاي إنها سمعت أصواتا عالية ورأت الشوارع خارج منزلها تتحول إلى نهر من الطين مع هطول الأمطار.

تمكنت من الهروب من الطوفان مع عائلتها، وقال سينديغا إن الطين ابتلع ما لا يقل عن 100 منزل وسويت قرية تضم 28 أسرة بالأرض.

دفعت الكارثة الرئيسة سامية سولوهو حسن إلى قطع زيارتها إلى دبي لحضور محادثات المناخ COP28.

وتكافح تنزانيا وجيرانها في شرق أفريقيا كينيا والصومال وإثيوبيا الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الغزيرة المرتبطة بنمط طقس النينيو.

وتؤدي الفيضانات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة في الوقت الذي تخرج فيه من أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود خلفت الملايين من الجوع.

بين أكتوبر 1997 ويناير 1998 ، تسببت الفيضانات واسعة النطاق في وفاة أكثر من 6 شخص في خمسة بلدان في المنطقة.

ويقول العلماء إن الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والعواصف والجفاف وحرائق الغابات أصبحت أطول وأكثر كثافة وأكثر تواترا بسبب تغير المناخ الذي يسببه الإنسان.