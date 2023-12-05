ضبط صاحب محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

وتابعت التحريات أن المتهم يدير العديد من السيرفرات التى تدعم أجهزة القرصنة، وإدارتهلقنوات رقمية تروج لنشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالمحل المشار إليه وتم ضبط (عدد 10أجهزة "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص- وحدة معالجة مركزية محمل عليها "سيرفرات تقديم الخدمة للعملاء، ملفات برامج وسوفت وير خاص بفك الشفرات للقنوات الفضائية"- هاتف محمول يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه).



وبمواجهته أقربأنه مالك المحل وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.