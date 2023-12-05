مدير تعليم قوص يترأس ندوة توعوية للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية

ترأس عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، اليوم الثلاثاء، قافلة توعوية إستهدفت مدرسة حاجر خزام الابتدائية، وذلك لنشر الوعى السياسي لمدارس المناطق الجبلية والتى تأتى ضمن سلسلة الندوات التثقيفية التى تقوم بها قيادات تعليم قوص وحث هيئات التدريس وطلبة المدارس للمشاركة فى الاستحقاق الرئاسي الجارى ٢٠٢٤ والمزمع عقده في العاشر من ديسمبر الجارى ولمدة ثلاث أيام .

رافق مدير تعليم قوص أثناء عمل القافلة احمد عطا مسؤول أمن الإدارة وهانى أنيس المسؤول الاعلامى لتعليم قوص ، وسمير توفيق مدير المدرسة حيث بدأ " القبانى " الزيارة بتفقد مقر اللجنة الإدارية لعضو الهيئة القضائية المشرفة على عملية التصويت وتأكد من نظافة دورات المياة والطرق المؤدية للجنة .

هذا وعقد المدير العام لقاء ارشادى مع أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة لحثهم على المشاركة فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا أن الاستحقاق الرئاسي الجارى هو استحقاق رد الجميل لوطنا الغالى مصر معولا على ماشهده الصعيد من تنمية خدمية خلال الخمس سنوات الأخيرة شيء يدعو للفخر خصوصا بعد أن قطعت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" شوطا كبير لمسه المواطن فى الأزقة والنجوع والشوارع الأمر الذى يدعو للفخر والعزة فلا شك أن نجاحات هذه المبادرة التنموية العظيمة طالت البشر والحجر لتظهر لنا الصعيد فى ثوبه الجديد ثوب الكرامة الشموخ حتى جعلنا نفخر بقيادتنا السياسية التى حملت على عاتقها التغيير للأفضل خدميا واجتماعيا.

يذكر أن إدارة قوص التعليمية قد دشنت عدة قوافل توعوية لحث المعلمين والطلاب للخروج للإدلاء بأصوتهم فى العرس الانتخابى الذى سينطلق منتصف الأسبوع المقبل وتم تقسيم قيادات الإدارة إلى عدة قوافل جابت مدارس المدينة وقرى المركز .