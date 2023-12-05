الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يهزم الزمالك في بطولة الجمهورية لمواليد 2008

الأهلي والزمالك مواليد
الأهلي والزمالك مواليد 2008

أنتصر الأهلي على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري لمواليد 2008.
 

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عبد الواحد: الأهلي يحتاج بديل لمعلول وهذا اللاعب قادر على قيادة هجوم الأحمر

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الأهلي ٢٠٠٥ يواجه مودرن فيوتشر في بطولة الجمهورية


أحرز مهند الشامي الهدف الأول لصالح الأهلي من ركلة جزاء بينما سجل آدم علاء الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما ارتدت الكرة من حارس الزمالك.

قبل أن يحرز عمر هشهش الهدف الثالث للأهلي قبل أن يسجل الزمالك هدف تقليص الفارق في الشوط الأول، ثم أضاف ثاني أهدافه في مجريات الشوط الثاني.

وكان الزمالك لمواليد 2003 أنتصر على الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دوري الجمهورية.
 

ثنائي الزمالك يؤدي برنامج تأهيلي خاص

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجاً تأهيلياً خاصاً للثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" و محمد عبد الشافي لاعبا الأبيض، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

ولم يخوض الثنائي باقي فقرات المران بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزهما بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة.


 

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