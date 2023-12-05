وكيل تعليم جنوب سيناء يهنئ توجيه التربية الفنية

التربية الفكرية بجنوب سيناء تحصل علي المركز الثالث في مسابقة "أدم حنين"

هنأ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، توجيه التربية الفنية بالمديرية لحصوله على المركز الثالث جمهوري بمسابقة " أدم حنين" .

ومن توجيه التربية الفنية بالمديرية، أمل الفحام موجه عام التربية الفنية بالمديرية، وتوجيه التربية الفنية بإدارة شرم الشيخ، ونيفين وهيب، موجه إدارة شرم، وأسماء أنور معلمة التربية الفنية .

كما هنأ الطالبة إيمان علي سلطان، بمدرسة الفيروز بالهضبة لحصولهم على المركز الثالث جمهوري بمسابقة " أدم حنين" .

مشيدا بالدور الذي تلعبه مؤسسة" آدم حنين" في تشجيع ودعم الفن التشكيلي.

من جانبها قدمت أمل الفحام الموجه العام الشكر والتقدير على دعمه الأنشطة والمسابقات والطلاب والطالبات الذي توّج بهذا الإنجاز المشرف، كما وجهت الشكر لموجه الإدارة والمعلمة المشرفة والطالبة.

جدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز مسابقة "آدم حنين" أقيم بقصر الأمير طاز بحي القلعة في مصر القديمة بالقاهرة بخضور مستشارة التربيه الفنية الدكتورة رباب عبد المحسن ومجلس إدارة مؤسسة" آدم حنين" للفن التشكيلي والفنان المصري العالمي صلاح بيصار ولفبف من المكرمين من المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

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