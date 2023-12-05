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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبد الواحد: الأهلي يحتاج بديل لمعلول وهذا اللاعب قادر على قيادة هجوم الأحمر

معلول
معلول

أكد محمد عبد الواحد نجم نادي الزمالك  السابق أن محمد زعلوك مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشاب يستطيع قيادة هجوم المارد الأحمر خلال السنوات المقبلة.

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أضاف عبد الواحد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" محمد زعلوك مهاجم مميز يستطيع أن يقود هجوم النادي الاهلي ولكن بعد سنوات من الخبرات مع الفريق ولابد أن يشارك كثيرا حتي يكون جدير باللعب فى النادي الأهلي.

وتابع:" هو لاعب جيد فى ضربات الرأس والتحركات ويستطيع أن يقدم الإضافة للنادي الأهلي.|
 

وواصل:" أري أن النادي الأهلي يحتاج لظهير أيسر بديل لـ علي معلول من أجل تعويض لاعب بحجم التونسي معلول، وكريم الدبيس لاعب رائع ولكن مازال يحتاج لسنوات.

 

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