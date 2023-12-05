نجم الزمالك السابق يدعم استمرار معتمد جمال في قيادة الأبيض

أكد محمد عبد الواحد نجم نادي الزمالك السابق أن معتمد جمال لابد من استمراره فى منصب المدير الفني خلال المرحلة المقبلة لأنه قادر على احتواء اللاعبين والنجاح مع الفريق.

أضاف محمد عبد الواحد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" معتمد جمال لازم يستمر مع نادي الزمالك ولكن للاسف مجلس الإدارة سيتعاقد مع مدرب أجنبي لأن دائما أى إدارة تتعاقد مع الأجنبي رغبة فى عدم تحمل المسؤولية.



وواصل:" معتمد جمال استطاع أن يعود بلاعبي نادي الزمالك الي مستواهم الحقيقي وفاز بمباريات صعبة.

في سياق آخر، عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



في البداية قدم معتمد جمال التهنئة للاعبين بعد تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة على سوار الغيني برباعية دون مقابل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأكد معتمد جمال للاعبين أنهم كانوا على قدر المسؤولية ونفذوا كل المطلوب منهم بالشكل الأمثل، وأعرب عن سعادته بالروح المتواجدة بين جميع الأفراد سواء الذين شاركوا بصورة أساسية أو البدلاء والمستبعدين.



وطالب المدير الفني الجميع بمواصلة العمل وغلق صفحة الكونفدرالية الأفريقية بشكل مؤقت والتركيز في مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة وأنها مباراة صعبة وأمام فريق يمتلك عناصر جيدة، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز في اللقاء.



وفي نهاية الجلسة شرح معتمد جمال بعض المواقف الفنية الخاصة والأمور التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعداداً للقاء المقبل.





