تصعيد ثنائي شباب الزمالك للفريق الأول

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، تصعيد أحمد رفاعي ومحمد صلاح ثنائي فريق الشباب 2003، للمشاركة في التدريبات التي أقيمت عصر اليوم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

يأتي ذلك وفقاً للاستراتيجية المتبعة بتصعيد أفضل العناصر من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول للاستفادة منهم، وشارك الثنائي في جميع فقرات المران سواء البدنية أو الفنية استعداداً للمباراة المقبلة.

ويلعب أحمد رفاعي في مركز المدافع، بينما يجيد محمد صلاح اللعب في مركز الجناح، ويعتبر الثنائي من العناصر الأساسية لفريق الشباب مواليد 2003.

وشارك أحمد رفاعي ومحمد صلاح في المباراة الأخيرة لفريق شباب الزمالك 2003 أمام الأهلي والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشر لبطولة الجمهورية.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري، المقرر له في السابعة مساء يوم الخميس المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.