محافظ جنوب سيناء يستعرض إجراءات تحويل مدينة شرم الشيخ إلي مدينة خضراء

ضمن فعاليات مؤتمر تغير المناخ كوب 28 بدبي استعرض اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إجراءات تحويل مدينة شرم الشيخ الي مدينة خضراء ،وذلك خلال اجتماع التحول المستدام للمدن ( تجربة شرم الشيخ ) بحضور الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، والمعنيين والمختصين من وزارة البيئة المصرية.

وأوضح المحافظ ان التجربة شملت ثلاث محاور رئيسية هي التخلص من استخدام أكياس البلاستيك، وشواطئ خالية من اي ملوثات، وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة

وتوضيحا للخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الشأن ،أوضح المحافظ انه

تم دعم عملية تحويل فنادق شرم الشيخ الفنادق خضراء صديقة للبيئة، وحصل عدد من الفنادق علي النجمة الخضراء بالتعاون مع وزارة السياحة في اطار تحويل جميع فنادق المدينة الي فنادق صديقة للبيئة والتي تعمل بالكامل علي استخدام الطاقة الشمسية وتدوير المخلفات، واستعمال أكياس الكرتون بدلا من البلاستيك وزيادة المساحات الخضراء بها.

وتم تغيير الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ من أجل الترويج السياحي وذلك بمطار شرم الشيخ الدولي ، وسيارات الاجرة، وعربات الشحن ،و الشوارع والميادين، ولافتات المحال التجارية، والمراكب والميناء البحري، وجميع الأماكن الحيوية والسياحية.

وتحويل سيارات الأجرة وسيارات النقل الجماعي الي سيارات تعمل بالغاز الطبيعي واستبدال السيارات بسيارات كهربائية،

والانتهاء من مشروعات الحماية من مخاطر السيول بمدينة شرم الشيخ حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري من خلال بناء سدود وحواجز لحماية المدينة.

وكذا إنشاء مركز قيادة وتحكم نظام إنذار لتأمين المدينة والحافلات السياحية والهدف منه تأمين المدينة والطرق الداخلية وأيضا الطرق الرئيسية من خلال تركيب الكاميرات البانورامية بشرم الشيخ والأمنية والحرارية بعيدة المدى لفرض السيطرة الأمنية وتأمين خطوط سير الحافلات السياحية والسائحين.

وإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمدينة شرم الشيخ وتوفير المعلومات الدقيقة لمتخذي القرار ودعم خطط التنمية المستدامة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة مؤمنة بالكامل.

واشار المحافظ انه تتويجا لتلك الجهود فانه تم اعتماد مدينة شرم الشيخ كأول مدينة في افريقيا مركزا المرونة والقدرة علي الصمود في مواجهة الكوارث.

FB_IMG_1701788247082

FB_IMG_1701788245097

FB_IMG_1701788242674