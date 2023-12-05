الوضع في غزة يأخذ منحى أكثر خطورة منذ خرق الهدنة.. فيديو

قال محمد فوزي الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المباحثات المكثفة التي تأتي في إطار المقاربة المصرية المتبناة تجاه التصعيد البادئ منذ 7 أكتوبر الماضي والمقاربة تجاه التصعيد والجرائم التي ترتكب تجاه قطاع غزة قد تم بالتركيز على بعدين أساسيين وهما البعد الإنساني والسياسي متمثلًا في الجانب السياسي وهو التواصل مع كل الأقاليم والدول بخصوص التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وأضاف «فوزى»، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الجانب الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب داخل قطاع غزة أو الأراضي بشكل عام، وأن ما يحدث ليس له علاقه بما تروج له إسرائيل والهدف الثاني هو تشكيل جبهه دولية لمراقبة سياسات التطهير العرقي التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية جنبًا إلى جنب مع البعد السياسي، وقد ركزت الدولة المصرية على البعد الإنساني في الأزمات الكبيرة التي وقعت على قطاع غزة فمنذ بداية القصف حتى الآن يوجد الآلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى ونزوح فوق المليون ونصف شخص من قطاع غزة وتدمير البنية التحتية الخاصة بها.

وتابع: “الدولة لمصرية كان بها نقاط مهمة تحققت ابتداء من ادخال أول شاحنة مساعدات للقطاع وإدخال المواد الغذائية وتحقيق الهدنة المؤقتة والوقود وأهمية هذه الجهود المصرية مرتبطة بشكل كبير بطبيعة التطورات التي تحدث على الأرض الفلسطينية فمنذ خرق الهدنة المؤقتة من قبل قوات الاحتلال بدأ الصراع يتخذ منحنى آخر أكثر خطورة”.

مواصلة العدوان

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكدت نيتها مواصلة الحرب على قطاع غزة، وذكرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنّها قصفت بني تحتية لحزب الله في لبنان، وسقط 406 من جنودها قتلى منذ بدء عملية طوفان الأقصى.