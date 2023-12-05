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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أمير قطر: ولى زمن الاستعمار.. واستمرار المجازر في غزة عار على العالم

الشيخ تميم بن حمد،
الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر

 أعرب الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، عن تقديره للجهود التي بذلتها مصر والولايات المتحدة في التوصل إلى هدنة في قطاع غزة. 

ودعا، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وإنهاء الحروب الهمجية، مطالبًا بإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات موثوقة لتحقيق حل الدولتين، منوهًا إلى أن  أن مبدأ الدفاع على النفس لا ينطبق على الاحتلال ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة.

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وقال الشيخ تميم "من العار على جبين المجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريمة النكراء أن تستمر لمدة قاربت الشهرين يتواصل معها القتل الممنهج والمقصود للمدنيين الأبرياء بما في ذلك النساء والأطفال؛ إذ أن أسرٌ بكاملها شطبت من السجل الـمدني، وجرى استهداف البنى التحتية الهشة أصلاً، وقطع إمدادات الكهرباء والـمياه والغذاء والوقود والدواء وتدمير الـمستشفيات ودور العبادة والـمدارس والـمرافق الـحيوية".

وقال أمير قطر في كلمة وجهها إلى قادة دول مجلس التعاون في القمة الخليجية الـ44، بأن القمة تنعقد في ظل استمرار المأساة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، مردفًا : "نحن نجدد إدانتنا لاستهداف الـمدنيين من جميع الجنسيات والقوميات والديانات، ونشدد على ضرورة توفير الحماية لهم وفقاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وندعو الأمم الـمتحدة إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن الـمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".

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