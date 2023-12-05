شباب كفرالشيخ يزرعون الأشجار ويجملون الحوائط

احتفالاً باليوم العالمي للتطوع..

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين جهود مديرية الشباب والرياضة بمشاركة 50 شابا وفتاة من أعضاء أندية التطوع، من مراكز شباب بيلا، في احتفالات اليوم العالمي للتطوع، الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ الدكتور عزت محروس ، أن اليوم العالمى للتطوع يمنح الفرصة للشباب لتاكيد روح الانتماء والحث على الشعور بالمسئولية المجتمعية ومشاركته فى التنمية ،وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب ، واستثمار طاقاتهم فى مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم .

و أضاف أن فرق أندية التطوع ،قاموا باعمال النظافة والدهانات وزراعة الأشجار فى جو من المرح والرغبة فى المساهمة المجتمعية تطوع منهم وارساء نموذج حى للاهتمام بشوارعنا وأحيائنا



وأوضح “ محروس ” أن احتفالات اليوم العالمي للتطوع بإشراف مصطفي غريب وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات، وتنفيذ باسم سعيد منسق النشاط التطوعي بالمديريه ،ومحمد السماحى مدير إدارة شباب بيلا وفريق عمل الإداره ومراكز الشباب.