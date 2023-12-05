استقرار نسبي في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2790 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب الأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استقرار نسبي للأوقية بالبورصة العالمية، بعد موجة من الارتفاعات الحادة على مدار الأيام الماضية، بفعل تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2024.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2790 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو دولار لتسجل 2026 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3212 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2392 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1860 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 22320 جنيهًا.



وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2795 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2790 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 46 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2072 دولارًا، وسجلت أعلى قمة لها في التاريخ عند مستوى 2141 دولارًا، وتراجعت بحدة مختتمة التعاملات عند مستوى 2026 دولارًا.



وتوقع، إمبابي، أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعات قياسية خلال الفترة المقبلة، بفعل الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، وتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل، ما يعزز التوقعات بوصول الذهب لمستويات تاريخية جديدة، بفعل ارتفاع الطلب عليه كملاذ آمن.