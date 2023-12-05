وزيرة التضامن ومحافظ الأقصر يشهدان تسليم 300 مركب صيد لدعم صغار الصيادين

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، تسليم 300 مركب صيد في أكبر مبادرة لدعم صغار الصيادين من ب4 محافظات بصعيد مصر، اطلقتها وزارة التضامن بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع المهندس للتأمين والمهندس لتأمينات الحياة، بحضور مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، وخالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، ومصطفي صلاح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة".

وخلال احتفالية تسليم مراكب الصيد، هتف المستفيدون من المبادرة: تحيا مصر، تحيا مصر، وسط أجواء من البهجة، كما زينت أعلام مصر موقع الاحتفالية ومراكب الصيد بنيل الأقصر.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة شكر وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي دعمه المتواصل لبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي التي تستهدف مكافحة شاملة للفقر لتحويل الفقراء من متلقي للمساعدات إلي قوة إنتاجية، كما وجهت الشكر لجميع الجهات المتعاونة في مبادرة “بر أمان”، وبصفة خاصة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، ولصندوق تحيا مصر، كما أعربت عن تقديرها لمحافظ الأقصر وجميع قيادات المحافظات الأخرى التي تعمل الوزارة معهم في تنفيذ المبادرة.



