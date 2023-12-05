إحباط بيع 2 طن سولار في السوق السوداء

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، تمكن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط (سائق "له معلومات جنائية") حال قيادته سيارة نقل مُحمل عليها (تنك - 18 جركن.. بإجمالى 2 طن سولار).

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جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وكانت الحمولة بدون أوراق أو فواتير، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء ، وتحصله على المضبوطات من (مالك محطة وقود - كائنة بدائرة مركز القرنة) بسعر أزيد من السعر الرسمى وأمكن ضبط الأخير وأقر بذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب آخر، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (صاحب ومدير مركز لصيانة السيارات " له معلومات جنائية" ، مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وتراخيص الإعـفاء الجمركى لظروف الإعاقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين أنه يحتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى ، وبمواجهته إعترف بقيامه بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نظير مبلغ مالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وعلى جانب آخر، قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسـل 30مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(شراء الوحدات السكنية- شراء قطع الأراضى-تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 30مليون جنيه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.