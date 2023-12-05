دمياط تكرم الفائز بـ4 ميداليات ذهبية في سباحة الزعانف الباراليمبية

استقبل المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، البطل المصرى إبن دمياط عمر مشرف وأسرته، بحضورعبد العليم جمعة وكيل المديرية، وسعاد عبد العزيز مديرة مدرسة الايمان الخاصة بدمياط.

وهنأ وكيل الوزارة، البطل المصري السباح الذي مثل مصر والعرب وأفريقيا فى أول بطولة العالم لسباحة الزعانف الباراليمبية بإيطاليا، مشيدًا بإرادة البطل عمر مشرف صاحب الثلاث عشرة عام وإصراره وعزيمته للحصول علي المركز الأول علي مستوى العالم

حصد عمر مشرف، أربعة ميداليات ذهبية 100م نونو و100م مزدوج و50م مونو و50م مزدوج

وأهدى وكيل الوزارة، شهادة التميز والتفوق الرياضي من مديرية التربية والتعليم، للبطل المصري، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد