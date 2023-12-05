جامعة هليوبوليس تنظم معرضًا لمنتجات طلاب كلية الصيدلة

أعلن الدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة عن قيام قسم الممارسات الصيدلية بكلية الصيدلة وبالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بتنظيم معرض بدايات الصيدلة لمنتجات وأعمال طلاب كلية الصيدلة والذي يعتبر فرصة لعرض منتجاتهم اليدوية والمبتكرة لإكسابهم مهارات وتجارب فريدة.

وأكد الدكتور أحمد أبو السعود وكيل كلية الصيدلة على تجاوب الطلبة مع الجمهور وعرضوا تشكيلة واسعة من المنتجات شملت مجموعة كبيرة من مستحضرات العناية بالبشرة إلى الأقراص الطبية المبتكرة مما أبرز تميز ومهارات وإبداع الطلاب.

وأشارت الدكتورة منة عبد الحميد مدير مركز ريادة الأعمال إلى تميز المعرض بالتفاعل الفعال بين الطلاب والزوار، حيث تبادلوا الخبرات وتحدثوا عن خبراتهم فى مجال الصيدلة مما يعكس الروح المهارية والابتكارية لطلاب كلية صيدلة هليوبوليس ويعتبر معرض طلاب كلية الصيدلة تجربة استثنائية تعزز التواصل والإبداع.