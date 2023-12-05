القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير ببنها لتداوله العملات الافتراضية المشفرة

القت مديرية امن القليوبية القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير يقوم بممارسة نشاطا اجراميا فى تداول وبيع العملات الافتراضية المشفرة وتم التحفظ على المتهم بدائرة مركز شرطة بنها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

وردت معلومات لاجهزة الامن تفيد قيام صاحب مكتب للإستيراد والتصدير ، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وكذا قناة بذات الإسم على تطبيق "التليجرام" يقوم بالإعلان عن تسهيلات عرض وتداول وبيع العملات الإفتراضية المشفرة وإستخدامها فى ممارسة نشاطه عن طريق تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة بنها وبحوزته هاتف محمول و وحدة حاسب آلى و 2 بطاقة دفع إلكترونى و مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطه الإجرامى ، بمواجهة المتهم إعترف بقيامه بممارسة نشاطه الإجرامى بالإتجار فى العملات الرقمية المشفرة على النحو المشار إليه وأن المضبوطات جميعها من متحصلات نشاطه.