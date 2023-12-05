فيلم Napoleon يتخطى الـ136 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

ارتفعت إيرادات فيلم الدارما التاريخية الجديد Napoleon، إلى 136 مليونًا و640 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى.

إيرادات فيلم Napoleon

وانقسمت إيرادات فيلم Napoleon بين 45 مليون و740 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و90 مليون و900 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

أحداث فيلم Napoleon

فيلم Napoleon من إنتاج Columbia Pictures، ويدور في إطار أكشن، مغامرة، سيرة ذاتية، دراما، تاريخ، ووصلت مدته إلى ساعتين و38 دقيقة.

يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

أبطال فيلم Napoleon

فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.