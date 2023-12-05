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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم Napoleon يتخطى الـ136 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

فيلم Napoleon
فيلم Napoleon

ارتفعت إيرادات فيلم الدارما التاريخية الجديد  Napoleon، إلى 136 مليونًا و640 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى.

 

إيرادات فيلم Napoleon 

وانقسمت إيرادات فيلم Napoleon بين 45 مليون و740 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و90 مليون و900 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

 

أحداث فيلم Napoleon 

فيلم Napoleon من إنتاج Columbia Pictures، ويدور في إطار أكشن، مغامرة، سيرة ذاتية، دراما، تاريخ، ووصلت مدته إلى ساعتين و38 دقيقة.

 

يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

 

أبطال فيلم Napoleon 

فيلم  Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.

فيلم Napoleon
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