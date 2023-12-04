شاهد يوسترات فيلم Dune وموعد اطلاقه بالسينمات

اطلقت شركة Warner Bros للإنتاج السينمائي، افيشات دعائية جديدة للجزء الثاني من فيلمها المنتظر، Dune، وجاءت الافيشات الجديدة منفردة، يظهر فيها عدد من أبطال الفيلم، وهم تيموثي شالاميت، وزيندايا، وأوستن بتلر، وفلورنس بيو.

موعد عرض الجزء الثاني من فيلم Dune

وأعلنت شركة Warner Bros للإنتاج السينمائي، رسميًا عن ‏تقديم موعد عرض الجزء الثاني من فيلم المخرج دينيس فيلنوف Dune 2، إلى تاريخ 1 مارس من عام 2024، بعد ان كان من المقرر طرح الفيلم في السينمات بتاريخ 15 مارس 2024.

و كشفت شركة Warner Bros للإنتاج السينمائي، عن أول ظهور لكلا من الممثل الشاب أوستن بتلر، والممثلة ليا سيدو، بشخصيتيهما، من فيلم Dune: Part Two، للمخرج دينيس فيلنوف.

وظهر الفنان الشاب أوستن بتلر، في DUNE: PART TWO، بشكل مختلف عن الواقع، حيث ظهر حليق الرأس تمام، فيما كان ظهور، الممثلة ليا سيدو، ساحرا وانيقا، من خلال فستان مخملي أزرق اللون أظهر جمالها.

وتواجد أبطال فيلم Dune2، مؤخرا في دولة الأردن العربية، وذلك لاستكمال تصوير عدد من مشاهد الفيلم، بعد انتهائهم من مرحلة تصوير المشاهد الخاصة بمدينة بودابست عاصمة دولة المجر.

استأجر فريق عمل الجزء الثاني DUNE، قاربًا لنقل عدد من فريق التمثيل، وفريق الخدع البصرية في الفيلم، لنقلهم إلى وسط البحر الميت في دولة الأردن العربية، وذلك لتصوير عدد من مشاهد الفيلم.

أعربت الفنانة "ريبيكا فيرغسون"، التي كانت ضمن فريق التمثيل، الذي صور في البحر الميت، عن سعادتها للمشاركة في مثل تلك التجربة، موضحة أنها استمتعت بالرحلة، وممارسة الغطس ومشاهدة المناظر الطبيعة الخلابة في المكان.

كشفت الفنانة الشابة زنيدايا عن أحدث أفلامها Dune 2، خلال تصريحات صحفية قائلة: "فيلم Dune عمل لا مثيل له، وكونك جزءًا منه فهو أمرًا مميز حقًا... بصراحة كان المعجبون جزءًا منه حتى قبل ولادتي، لذلك أشعر بمسؤولية كبيرة، لأنني يجب أن أقوم بواجبي تجاه تلك المسؤولية".

وانضم مؤخرا الممثل تيم بلايك نيلسون، لطاقم عمل الجزء الثاني من فيلم Dune، وذلك بالتزامن مع انتهاء تصوير مشاهد الفيلم في كلا من بودابيست، ودولة الأردن العربية.

فيما لم يكشف الممثل تيم بلايك نيلسون، عن تفاصيل الدور الذي سيلعبه خلال أحداث الجزء الثاني من فيلم Dune.

فيلم Dune

فيلم Dune

فيلم Dune