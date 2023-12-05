تدريب 332 من التمريض والإدارات الصحية بالفيوم

نظمت مديرية الصحة بالفيوم، تدريب 332من هيئة التمريض والإدارات الصحية، على برنامج دمج المبادرات وذلك تحت رعاية الدكتور محمد حساني - مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الرئاسية، والدكتورة سعاد عبد المجيد -رئيس قطاع الرعاية الاساسية والتمريض، والدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وبالتعاون مع فرع هيئة التامين الصحى بالفيوم، بقيادة الدكتور احمد سعد وبتنسيق الدكتورة الاء عبد الفتاح- مدير المكتب الفني لمساعد الوزير، والدكتورة ياسمين محمد ناجي عضو المكتب الفني لمساعد الوزير.

التدريب علي برنامج دمج المبادرات

وتم التدريب على مدار يومي (الاحد والاثنين ) ل309 من التمريض و23 من اشراف الإدارات الصحية على البرنامج الخاص بدمج المبادرات، حيث تم التدريب علي مبادرات دعم صحة المرأة ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ومبادرة صحة الأم والجنين ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمعيات لدي الاطفال

وقام بالتدريب فريق مركزى من مكتب مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات وهم الدكتورة مروة ياسين والدكتورة حنان الدمرداش والدكتورة سارة اشرف والدكتورة ماريانا فرج والدكتور محمد ابوبكر .

وحضر التدريب جميع اعضاء مكتب المبادرات الرئاسية بالمديرية وتم التدريب بقاعة مستشفى التامين الصحى و العيادة الشاملة.

وأوضح الدكتور محمد رمضان مدير مكتب المبادرات بمديرية الصحة بالفيوم، أن محافظة الفيوم حصلت علي الترتيب الأول في مؤشرات الأداء في مبادرة الكشف المبكر عن الاورام خلال شهر نوفمبر



























































