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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مسؤول أممي: الصورة المأساوية في غزة وصلت كل أرجاء العالم

شخص في قطاع غزة يجلس
شخص في قطاع غزة يجلس بجوار حطام منزله

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الصورة المأساوية في قطاع غزة، وصلت إلى كل أرجاء العالم والمنظمات الأممية.

وأضاف "أبو سعيد"، في مُداخلة للقاهرة الإخبارية، أن على اللجان والهيئات الدولية أن تبذل المزيد لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وأكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن هناك ازدواجية كبيرة في المعايير بشأن التعامل مع التصعيد بالقطاع.

وشهد قطاع غزة الجمعة عودة للقصف الإسرائيلي، فيما لم تمدد الهدنة الإنسانية لأيام أخرى بعد أن استمرت 7 أيام فقط، استطاع فيها طرفا الصراع في القطاع تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، فضلًا عن دخول المساعدات الإغاثية.

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