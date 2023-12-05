خبير علاقات دولية: الوضع في غزة مأساوي بعد انهيار الهدنة يوم الجمعة (فيديو)

قال أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ الوضع مأساوي في قطاع غزة، وبعد انهيار الهدنة يوم الجمعة الماضية عادت إسرائيل إلى استخدام سياسة الأرض المحروقة بشكل أكثر فتكا وعنفا.

وأضاف في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "حكومة نتنياهو في معركة مع الوقت لتحقيق أي انتصار عسكري على الأرض كي تقدمه للداخل الإسرائيلي".

حكومة الاحتلال

وتابع خبير العلاقات الدولية، أنّ حكومة الاحتلال فشلت بعد أكثر من 52 يوما في تحقيق أهدافها الثلاثة المعلنة وهي القضاء على حماس وتحرير الرهائن ومنع غزة من أن تهدد إسرائيل، ولم تحقق أي هدف، أما الهدف الوحيد الذي حققته جزئيا هو تحقيق الرهائن من خلال المفاوضات والهدن.

قطاع غزة

وأوضح: "إسرائيل عادت إلى العدوان وسحبت وفودها من المفاوضات وبدأت تراهن على الضغط العسكري للحصول على أكبر مكاسب في أي صفقة قد تحدث مستقبلا، معتقدة ان سياسة الأرض المحروقة في جنوب قطاع غزة سيؤدي إلى تحقيق أهدافها".

