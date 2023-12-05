الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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أخبار وتقارير

مايا مرسي توجه رسالة لنساء مصر: صوتك أمانة.. ومصر بيكي أقوى وأجمل

الدكتورة مايا مرسى
الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة

في اطار استعدادات البلاد للانتخابات الرئاسية 2024 ، والمقرر عقدها في الداخل خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023 

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القومي للمرأة يطلق برنامجًا تدريبيًا لتعليم الحرف اليدوية لـ200 سيدة بالقليوبية 


وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة رسالة لتشجيع السيدات على المشاركة والادلاء بأصواتهن في الانتخابات جاء نصها:

"رسالتي النهارده لكل سيدة مصرية وطنية أصيلة.. انزلي وشاركي بصوتك في الانتخابات الرئاسية 2024

دورك كان عظيم ومشرف .. ورفعتي راس مصر ..وأبهرتى العالم في كل الاستحقاقات الدستورية اللى فاتت.

وانهاردة مصر بتناديكى من جديد..عشان تكملى دورك الوطنى العظيم ..

ده حقك .. وحق البلد عليكى..وصوتك ده هو اللى هيحدد شكل مستقبل بناتك وولادك..وهو اللى هيحافظ على أمن واستقرار بلدنا الغالية مصر ..

ياللا شجعى أسرتك وجيرانك وانزلوا من جديد..

وصّلى صوتك للعالم ..عشان يعرف ازاى الست المصرية هي الظهر والسند لبلدها.

صوتك مهم و بيفرق..صوتك أمانة .. وبلدك أمانة..ومصر بيكى أقوى وأجمل.."

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