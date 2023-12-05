صحة الدقهلية: استمرار توقيع الكشف الطبي على الراغبين في السفر للحج

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار الفحص الطبي للحجاج هذا العام يقتصر على أربعة مستشفيات فقط تابعة لمديرية الصحة، وهي مستشفى دكرنس العام

ومستشفى السنبلاوين العام، ومستشفى المنزلة العام، ومستشفى أجا المركزي.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الفئات التي تقرر عدم التصريح لها بالسفر

هى مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل، ومرضى تليف الرئة

وحالات السمنة المفرطة المرضية، والحالات المتقدمة من ذوي أمراض (القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي - الأورام) والسيدات الحوامل في الشهور الأولى والشهور الأخيرة

والأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير المعتمدة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مواعيد الكشف الطبي للحجاج بالمستشفيات تبدأ من الساعة الثانية مساء وتنتهى فى الساعة الثامنة مساء.



وكانت مستشفيات وزارة الصحة والسكان قد بدأت استقبال المسافرين للحج لتوقيع الكشف الطبى عليهم، ومنحهم التقارير الطبية المطلوبة لاستكمال أوراق السفر ضمن حج القرعة.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن رسوم الكشف الطبى للحج، مؤكدة أن قيمة الكشف بالمستشفيات والمراكز الطبية التى تقوم بالكشف الطبى على الحجاج مقابل 500 جنيه.