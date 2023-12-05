الصحة العالمية: تفشي الأمراض المعدية في غزة وخاصة الكبد الوبائي والإسهال

قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى حول الطوارئ الصحية فى غزة، إنه لا يوجد مكان آمن فى غزة، وتشعر منظمة الصحة العالمية بقلق بالغ إزاء استئناف الأعمال العدائية، بما فى ذلك القصف العنيف فى غزة، وتكرر مناشدتها إسرائيل لاتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما فى ذلك المستشفيات، وفقًا لقوانين الحرب.

وقال، إنه لقد رأينا ما حدث فى شمال غزة. لا يمكن أن يكون هذا هو المخطط للجنوب. ولا تستطيع غزة أن تتحمل خسارة مستشفى آخر مع استمرار ارتفاع الاحتياجات الصحية، موضحا أن هناك تفشى للعديد من الامراض مثل التهاب الكبد، ووصل حالات الاسهال إلى اعداد كبيرة جدا بالإضافة إلى الأمراض التنفسية وتفشى الكوليرا.

وأضاف، إنه مع تلقى المزيد من المدنيين فى جنوب غزة أوامر إخلاء فورية وإجبارهم على الرحيل، يتم تركز المزيد من الناس فى مناطق أصغر، فى حين تعمل المستشفيات المتبقية فى تلك المناطق دون ما يكفى من الوقود والأدوية والغذاء والمياه، أو حماية العاملين فى مجال الصحة، وأشار إلى أن المرضى يتم علاجهم على أرض المستشفيات، وبدون الشعور بالأمن هناك.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين أقل قدرة على تقديم الدعم، نظراً لتضاؤل إمكانية الوصول إلى إمداداتنا أو أى ضمان للسلامة عندما ننقل الإمدادات أو الموظفين، كما تم الاتصال بمنظمة الصحة العالمية هذا الصباح لإبلاغها بالنصيحة بإزالة أكبر قدر ممكن من الإمدادات الطبية من مستودعاتنا، لأن مستودعنا يقع فى مبنى صدر أمر بإخلائه. وقد يصبح الوصول إلى هذه المناطق مشكلة خلال الأيام المقبلة بسبب العمليات البرية.