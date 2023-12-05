سكرتير عام الشرقية يتفقد أعمال تطوير طريق بلبيس/ العاشر من رمضان

استقبل الدكتور جلال عبد الكريم، صباح اليوم الثلاثاء، المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وقد قاما بجولة تفقدية استهدفت الاطمئنان على أعمال التطوير الجارية بطريق العاشر من رمضان، وبحضور جهة الولاية والشركة المنفذة.

وناقش السكرتير العام المساعد، المعوقات التي تواجه الأعمال، وطرق حلها، وتذليل كافة الأزمات الواقعة بين فريق العمل من الكهرباء وخطوط التراسل الدولي والمياه والتليفونات والهيئة العامة للطرق والشركة المنفذة.

وعاين السكرتير العام المساعد، أوجه التداخل والتعارض بين هذه الجهات، والعمل على حلها، وتنسيق الجهود بين فريق العمل لاستكمال أعمال التوسعة والرصف بطريق بلبيس العاشر من رمضان، ما يساعد في تخفيف حدة الزحام بهذا المحور المروري الهام، خاصة أثناء الذروة والورديات المختلفة لعمل المصانع بمدينة العاشر من رمضان، مما سيساهم في خلق سيولة مرورية على هذا الطريق.

يشار إلى طريق بلبيس العاشر من رمضان، يعتبر محور مروري هام، بمثابة أحد المحاور التي تساعد في فك الاختناقات المرورية على هذا الطريق، وتساهم في تسهيل الحركة بين مدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس، ومراكز ومدن وقرى المحافظة والمحافظات المجاورة.