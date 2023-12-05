الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إصلاح خط طرد 500 مم وعودة المياه إلى حي غرب تدريجيا

إطلاح خط الطرد
إطلاح خط الطرد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الإنتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط  طرد  500مم والتشغيل تدريجى، والذي أسفر عن توقف محطة نائلة خاتون، حيث تعلن الشركة عن إصلاح الكسر وعودة المياه تدريجيا للمناطق المتأثرة وهم ش الثورة كوم عباس، مصنع سيد تأمينات السيارات، مساكن نائلة خاتون كوم عباس بمنطقة غرب .  

وأكد المهندس على الشرقاوي رئيس الشركة، أنه تم الإصلاح عن طريق الشركة وفتح المياه تدريجيا وإنجاز المهمة لإيصال المياه للمواطنين، مشيرًا إلى  أن جميع قنوات التواصل متاحة أمام المواطنين لاستقبال الشكاوى الإلكترونية، وعلى أتم الاستعداد لتلقي أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه وسيارات الكسح ، والتعامل معها على الفور

IMG-20231205-WA0009
IMG-20231205-WA0009
الجريدة الورقية