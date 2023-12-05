إصلاح خط طرد 500 مم وعودة المياه إلى حي غرب تدريجيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الإنتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد 500مم والتشغيل تدريجى، والذي أسفر عن توقف محطة نائلة خاتون، حيث تعلن الشركة عن إصلاح الكسر وعودة المياه تدريجيا للمناطق المتأثرة وهم ش الثورة كوم عباس، مصنع سيد تأمينات السيارات، مساكن نائلة خاتون كوم عباس بمنطقة غرب .

وأكد المهندس على الشرقاوي رئيس الشركة، أنه تم الإصلاح عن طريق الشركة وفتح المياه تدريجيا وإنجاز المهمة لإيصال المياه للمواطنين، مشيرًا إلى أن جميع قنوات التواصل متاحة أمام المواطنين لاستقبال الشكاوى الإلكترونية، وعلى أتم الاستعداد لتلقي أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه وسيارات الكسح ، والتعامل معها على الفور