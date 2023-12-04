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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أإندونيسيا.. 12 شخصًا في عداد المفقودين عقب ثوران بركان غرب البلاد

بركان
بركان

أعلن رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بادانج بأندونيسيا عبد المالك أن هناك 12 شخصا من المتنزهين في عداد المفقودين عقب ثوران بركان في غرب البلاد أمس الأحد.

وقال عبدالمالك - حسبما ذكرت قناة فرانس 24 الإخبارية اليوم الاثنين - إن الناجين الثلاثة في حالة حرجة وبعضهم أصيب بحروق، مضيفا أن 49 متنزها عادوا من الجبل وتم نقل بعضهم إلى المستشفى.

وأوضح المسئول المحلي أنه لا يمكننا إجراء عمليات بحث بمروحيات لأن ثوران البركان لا يزال مستمرا وأن نحو 120 من رجال الإنقاذ يشاركون في عملية البحث.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم فريق البحث والإنقاذ في البلاد جودي هارياوان، أن جهود الإنقاذ تباطأت بسبب الانفجارات المتفرقة للبركان ولكن البحث مستمر على الرغم من المخاطر.

العثور على 11 جثة

وكانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين العثور على 11 جثة على الأقل عقب ثوران البركان وأن نحو 26 شخصا لم يتم إجلاؤهم عثرنا منهم على 14، هم 3 أحياء و11 فقدوا حياتهم.

يذكر أن بركان في غرب إندونيسيا قد ثار أمس الأحد مطقا عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى 3 آلاف متر، ما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، فيما فرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة، والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترا، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب.

يشار إلى أن آخر ثوران كبير لبركان ميرابي يعود إلى عام 2010، حين تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء نحو 280 ألف نسمة.

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