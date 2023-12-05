بكتيريا الشيغيلا.. انتقام السماء من جنود الاحتلال فما قصتها؟

بكتيريا الشيغيلا.. في وقت يشهد حربًا بين المقاومة الفلسطينية، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقع أمر في غاية الخطورة بين جنود الاحتلال، وهو ارتفاع أعداد بالأمراض المعوية، بكتيريا الشيغيلا، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

بكتيريا الشيغيلا

وتنتشر بكتيريا الشيغيلا، بشكل ملحوظ بين جنود الاحتلال، حيث نجم عنها انتشار حالات من الإسهال الشديد والارتفاع المستمر بدرجة حرارة بين جنود الاحتلال، وكشفت مصادر طبية عبرية مطلعة أن السبب وراء انتشار البكتيريا هو وجود سوء تخزين للمواد الغذائية.

الدكتور تال بروش

وأكد الدكتور تال بروش مدير وحدة الأمراض المعدية في مستشفى أسوتا العام في أشدود أنه تفشى مرض الإسهال بين الجنود في الجنوب، وفي مناطق التجمع، مشيرًا إلى أنه تشخيص الإصابة ببكتيريا الشيغيلا التي تسبب مرض الزحار، وهذا مرض خطير للغاية.

كيف تنتقل بكتيريا الشيغيلا للإنسان

ويصاب الإنسان بالشيغيلا عند ملامسة كميات صغيرة من البكتيريا، ويمكن أن تنتقل بكتيريا الشيغيلا من خلال الأطعمة الملوثة أو شرب مياه ملوثة، وتبدأ علامات وأعراض الإصابة بالشيغيلا في الظهور بعد يوم أو يومين من التعرض للشيغيلا.